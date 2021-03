Jessica (Koh-Lanta), sa mère hospitalisée à cause de la Covid-19 : son message touchant

Jessica Potel a annoncé une mauvaise nouvelle, sa maman a été touchée par la Covid-19. Via sa story Instagram mardi 23 mars 2021, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta a révélé que, par conséquent, elle avait dû être hospitalisée.

"Ma maman reste la semaine à l'hôpital mais comme je vous l'ai dit, la Covid a perdu d'avance, c'est une lionne", a-t-elle écrit, optimiste. Reste qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour la jolie brune, laquelle a déjà récemment eu peur pour un autre membre de sa famille. "Mon oncle se remet doucement mais il se remet", a-t-elle précisé dans la foulée.

Après quoi, Jessica a adressé un message à l'intention de l'établissement qui a accueilli sa mère : "Bonsoir le CHU de Melun, vous avez en votre possession la prunelle de mes yeux et je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Faites la manger sinon je me téléporte avec mon entonnoir, ma machette et mes noix de coco pour lui infliger le régime Koh-Lanta au moins. Prenez soin d'elle et beaucoup de courage et de force pour vous tous le personnel médical." La maman de Shana (15 ans) a également posté une belle photo d'elle et sa mère. Sur l'image, elles se prennent tendrement dans les bras. "Hey mum, j'ai hâte de t'apporter un nouveau bouquet sur ma licorne rose, alors s'il te plaît tu reviens vite à la maison. Love you", a commenté Jessica.

Ces derniers événements ont certainement donné envie à la jeune femme de s'impliquer dans le combat contre le coronavirus. Ancienne technicienne en apnée du sommeil, elle a laissé entendre qu'après deux ans passés à essayer "de retrouver une vie stable", elle avait saisi une nouvelle opportunité : "Je suis fière d'intégrer le terrain du médical dès demain. Et servir à quelque chose dans cette période de pandémie. Go !" Un bel exemple.