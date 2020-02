Jessica (Koh-Lanta) : Son adorable fille de 15 ans est son sosie !

Passionnée de sport depuis toujours, Jessica, ancienne candidate phare de Koh-Lanta 2015, qui s'apprête à faire son grand retour en février 2020 dans la saison All-stars, est également une mère comblée d'amour et de bonheur. Maman de la jeune Shana, qui est aujourd'hui âgée de 15 ans, la jolie brune partage absolument tout avec elle. À commencer par les traits du visage...

Très active sur son compte Instagram, Jessica partage quotidiennement des photos de ses passions, mais aussi de son adorable fille, Shana. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Pour les 12 ans de la fillette, en 2017, Jessica avait d'ailleurs posté une photo très représentative. On peut les voir toutes les deux, côte à côte, allongées sur le ventre dans un lit, la tête dans les mains. Ainsi, installées l'une à côté de l'autre, on peut constater de nombreuses ressemblances entre elles, notamment au niveau de la bouche et de la chevelure. En légende, Jessica s'émerveille : "Telle mère telle fille, c'est bien cela qu'on dit ? Douze ans aujourd'hui ma petite ado !"