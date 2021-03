Jessica (Koh-Lanta) célibataire : "Aujourd'hui, je me reconstruis en tant que femme"

Jessica était beaucoup moins présente sur ses réseaux sociaux ces derniers temps ce qui a inquiété certains de ses fans. D'autant plus que récemment en story, elle a expliqué avoir connu deux échecs, sans donner plus de détails. Face aux réactions de ses abonnés, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2015 et 2020, sur TF1) a finalement pris la décision d'en dire un peu plus, le 16 mars 2021.

Encore une fois, elle n'a pas souhaité donner trop de détails car il s'agissait de sa vie privée. Mais face à la vague de soutien reçue, Jessica a souhaité briser le silence. Après avoir remercié tout le monde, elle a confié : " Pour vous rassurer, je peux vous dire que ce sont les aléas de la vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça fait deux ans que j'essaie de retrouver une vie stable. Je cherche un appartement, un boulot stable simple et qui me plaît. (...) Je veux revenir à une vie très simple. De toute façon je l'ai toujours été. Oui je fais des placements de produits, mais ce n'est pas une situation qui me permet d'avancer. C'est un plus. Du coup j'essaie comme beaucoup de personnes de m'en sortir."

Jessica espère donc avancer pour son bien et celui de sa fille de 16 ans. Et c'est une fois de plus seule qu'elle tentera de le faire car, elle vient de l'annoncer, elle est de nouveau un coeur à prendre : "Donc j'ai échoué sur le plan professionnel. C'était un poste qui me tenait énormément à coeur, un métier que j'aime faire. (...) Et dans le domaine sentimental... C'est tout ma vie. Ce n'est pas une annonce les prétendants. Aujourd'hui, je n'en suis pas là. On rêve tous d'amour, de vieillir avec quelqu'un. Sauf qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, je me reconstruis en tant que femme et en tant que mère. On verra tout ça plus tard. C'est vraiment le dernier de mes soucis." La belle brune tente de relativiser en se disant qu'elle a la santé. Nul doute qu'elle finira par réaliser ses rêves.

Rappelons que lors de la dernière Saint-Valentin, Jessica avait officialisé sa relation avec un certain Sonny. Aujourd'hui, elle n'en a pas dit plus sur les raisons de leur séparation. Avant cela, elle était en couple avec Jonathan. Leur séparation a été annoncée en juillet 2019.