Jessica Thivenin : Amusée, elle dévoile ses bourrelets post-grossesse

Maman comblée depuis l'arrivée de son fils Maylone le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin a également fait la rencontre d'un nouvel arrivant dans sa vie : son petit (et mignon) bourrelet post-grossesse. Sur Snapchat, la jeune maman de 29 ans ironise sur son poids et dévoile, presque sans filtre, son ventre depuis la naissance de son enfant. Le 24 novembre 2019, elle zoomait ainsi sur celui qui, en plus de Maylone, a pris une place à part entière dans sa vie. "Je vis avec celui-là. Je l'ai rencontré il y a maintenant un mois et demi, avant il n'existait pas. Je ne l'ai jamais rencontré et voilà maintenant il fait partie de moi, il fait partie de ma vie. C'est un petit "bourls" (bourrelet)."

Amusée, la femme de Thibault Garcia confie souhaiter perdre rapidement ses petits kilos superflus même si ce petit ventre moelleux semble très confortable pour Maylone. "J'aimerais bien le perdre un jour on ne va pas se mentir, mais on a fini par s'attacher l'un à l'autre. De toute façon on peut pas s'empêcher de le voir donc bon on va arrêter de le cacher." Un geste fort pour Jessica, qui souhaite ainsi décomplexer toutes les jeunes mamans ayant pris du poids durant leur grossesse. L'ancienne candidate de télé-réalité avait confié avant la naissance de son fils avoir pris 10 à 12 kilos pendant sa grossesse, soit un kilo par mois (un chiffre tout à fait raisonnable).

Par ailleurs, la maman de Maylone partage des photos de son bébé, qui semble aller mieux depuis le début de son nouveau traitement. En effet, le nourrisson souffrait d'étouffements à chaque fois qu'il ingurgitait du lait.