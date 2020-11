Jessica Thivenin et Thibault Garcia : Révélations sur une dispute non diffusée dans Les Marseillais

Depuis bientôt quatre ans, Jessica Thivenin et Thibault Garcia filent le parfait amour. De leur union est né il y a un an leur fils Maylone, un bonhomme que le couple n'hésite pas à dévoiler sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, les amoureux dévoilent leur quotidien sans filtre. Leurs abonnés peuvent donc parfois découvrir certaines de leurs disputes. Dans les émissions aussi, la belle blonde de 30 ans et son mari ne cachent pas leurs désaccords même si parfois ils sont loin d'être graves.

Tout le monde a encore en tête la fameuse dispute de Jessica Thivenin et Thibault Garcia sur le "pantalon de pêcheur" du brun de 29 ans, dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. La maman de Maylone avait gentiment critiqué l'une de ses tenues et s'en était pris plein la figure. Mais il y a une dispute encore plus magnifique qui n'a malheureusement pas été diffusée dans la télé-réalité de W9 comme l'a révélé l'interprète de Candela sur Snapchat, le 25 novembre.

"Tu te rappelles dans les Marseillais quand on s'est embrouillé pour ça ? Ce n'est pas passé. On s'est pris la tête parce qu'elle dit 'si j'aurais'. Ca m'arrache l'oreille. Je n'arrive pas à entendre ça, je suis obligé de rattraper tous ceux qui disent ça", a déclaré Thibault Garcia. Afin de se justifier, Jessica lui a assuré qu'elle n'arrivait pas à retenir la bonne formule. "Ca ne rentre pas dans ta tête ? Mais ce n'est pas compliqué quand même, les 'si' n'aiment pas les 'rait'", s'est agacé le jeune homme. Fort heureusement, ils sont vite passés à autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'ils devraient offrir de grands moments aux téléspectateurs s'ils participent à la prochaine saison des Marseillais qui sera tournée à Dubaï, où ils habitent.