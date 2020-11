Jessica Thivenin accusée de maltraiter son fils Maylone : une vidéo dérange les internautes

Ce fut le choc dès le réveil pour Jessica Thivenin jeudi 19 novembre 2020. La star des Marseillais a eu la très mauvaise surprise de découvrir des messages d'internautes l'accusant de maltraiter son fils Maylone (1 an). La raison ? Une vidéo du bambin en train de pleurer à chaudes larmes postée la veille. Jessica Thivenin lui avait interdit de s'approcher de son sapin de Noël et avait alors causé sa grande peine.

"Tu n'as pas honte de foutre un énorme sapin ? Mets un sapin en hauteur, barricade le ! Il a qu'un an le pauvre", "Le pauvre", "Avec tout ce qu'il a subi, les problèmes de santé qu'il a eu il aurait mérité des parents bien plus aimants, patients et intéressants. La maltraitance envers cet adorable petit bébé n'est jamais finie ?", lui a-t-on envoyé. Ni une, ni deux, Jessica Thivenin s'est emparée de son compte Snapchat pour exprimer toute sa colère. "C'est une blague ces messages ! Le mot maltraitance il passe pas du tout. Vous m'accusez de maltraiter mon fils ?! Mais ça va pas ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous ne connaissez même pas ma vie, vous voyez trois snaps, je vous ai montré mon fils qui pleurait parce que je l'ai grondé pour pas qu'il touche le sapin, je lui ai dit non trois fois, et je le maltraite ?! Mais ça va pas dans la tête ? Ça va pas d'accuser les gens de choses comme ça ! J'ai envie d'insulter, j'ai envie de péter un câble, oh putain, ça m'a tendu ! Jamais je toucherai à mon fils, jamais je lui ferai du mal, c'est la personne que j'aime le plus au monde!", a-t-elle assurée avec fureur.

L'épouse de Thibault Garcia n'apprécie pas non plus que l'état de santé fragile de son fils soit une excuse aux yeux des internautes pour ne pas le gronder. "Il a eu pleins de problèmes, d'accord, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas lui donner une éducation. Enfin je sais pas, il y a quelques trucs qu'il n'a pas le droit de toucher, qu'il doit apprendre. Mais quand même, le mot maltraitance... Vous êtes des malades de dire ça, tout ce que vous voulez mais pas ça ! Il y en a vraiment c'est des connards !", a-t-elle lâché. Jessica Thivenin est apparue ensuite un peu plus calme pour rappeler que ses détracteurs ne constituaient heureusement pas la majorité de ses abonnés.