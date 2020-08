Jessica Thivenin et Thibault privilégiés : leur nouvel achat rare et luxueux

Jessica Thivenin et Thibault Garcia savent se faire plaisir. Le couple des Marseillais (W9) a réussi à mettre la main sur une paire de chaussures dont l'édition est limitée et très prisée. Pour cela, les amis de Kev Adams ont dû dépenser pas mal d'argent si l'on en croit les informations trouvées sur le Web.

La sortie du modèle fait parler depuis plusieurs mois. "Dior et Kim Jones se sont associés à Jordan Brand pour créer les sneakers Air Jordan 1 OG Dior – en version haute et basse – en édition limitée", peut-on lire sur le site officiel de la marque Dior. Fin juin, deux loteries ont été mises en place afin que le public intéressé s'inscrive dans l'espoir d'avoir sa paire. Seulement 8,500 paires ont été mises en vente au prix de 1 900 euros pour les hautes et 1 700 euros pour les basses. Et il fallait attendre le 8 juillet pour qu'elles soient disponibles dans certaines boutiques de la marque.

On ne sait pas pas si Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont passés par ce système, mais lundi 10 août 2020, les parents de Maylone (10 mois) ont dévoilé sur Instagram qu'ils avaient reçus trois paires. "Trop happy", a écrit la belle blonde de 30 ans en légende d'une photo de son époux et elle avec les chaussures aux pieds et une troisième paire mise en évidence.