Jessica Thivenin et Kev Adams : Fête, vannes et complicité face à Gims

Dimanche 9 août 2020, Jessica Thivenin et son mari Thibaut Garcia ont fait la fête dans le sud de la France en compagnie de Magali Berdah. Le trio s'est éclaté lors d'un showcase de Maître Gims et a croisé Kev Adams et son frère DJ.

Sur son compte Snapchat, la star des Marseillais a tout filmé. Cela a commencé par la joie de retrouver son amie Magali. Après quelques vannes sur l'âge et le physique de celle-ci, Jessica Thivenin a dévoilé avoir pris un hôtel à Cannes avec elle, pour s'éclater ensuite à Juan-les-Pins, où était organisé un concert de Maître Gims. Il y avait foule bien sûr et la maman de Maylone s'est beaucoup amusée. Surtout lorsqu'elle a croisé une star de l'humour, Kev Adams.

"Regardez qui j'ai retrouvé ?" peut-on l'entendre dire en story Instagram alors que l'on découvre qu'elle se trouve à côté du comédien de 29 ans. "Avec mes dents éclatés !!!", poursuit Kev Adams. C'est alors que Jessica Thivenin a dévoilé qu'ils étaient plutôt proches puisque, comme elle l'a ensuite expliqué, il n'y a qu'elle qui a le droit de le "charrier sur ses dents". Taquine envers l'ami de Gad Elmaleh, elle a ensuite continué de se moquer de l'humoriste : "Allô les gars qui regarde Soda [programme court qui a lancé la carrière de Kev Adams, ndlr] ? Qui regarde ça ?? Il me ne niquer ma r***"

De son côté, Kev Adams qui a aussi posté des vidéos de cette soirée sur son compte Instagram, a ajouté : "On est avec avec la mif [la famille, ndlr]." Enfin, sur Snapchat, Thibaut Garcia a fait une autre révélation. Dans une de ses vidéos on peut voir que Noam, alias DJ Noys, le frère de Kev Adams, était aussi de la partie. La ressemblance entre les deux hommes est d'ailleurs plus que frappante.

Le lendemain de cette soirée, assez tard dans la journée du lundi 10 août, Jessica Thivenin s'est filmée depuis son lit et a déclaré : "J'ai trop la flemme de sortir de mon lit ! Je suis KO, on a passé une trop bonne soirée. Elle était trop drôle."

Ce n'est pas la première fois que la star de télé-réalité et l'humoriste se dévoilent ensemble sur les réseaux sociaux. La dernière fois c'était en 2019, ils s'étaient croisés à Dubaï où vit la starlette. Sur le réseau social de la maman, Kev Adams avait alors fait la promotion d'un de ses spectacles : "Ceci est un placement de produit exceptionnel ! Venez voir le spectacle Sois 10 ans, ça va être énorme. C'est dans toute la France. Peu importe où vous habitez vous êtes invités ! J'ai des yeux génials avec ce filtre. Géniaux d'ailleurs. Il y a autant de fautes d'orthographe dans ce spectacle donc venez nombreux !"