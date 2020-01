Jessica Thivenin furieuse contre Thibault: "On était à deux doigts de se battre"

Ne jamais, JAMAIS réveiller Maylone (3 mois) en pleine nuit, sous peine de se faire gronder par sa maman Jessica Thivenin. Thibault Kuro, l'époux de la candidate de télé-réalité de 30 ans, peut en témoigner. Mardi 7 janvier 2020, sur Snapchat, le beau brun de 28 ans a confié à ses abonnés qu'elle l'avait "pourri".

Alors qu'ils étaient dans un centre commercial, Thibault a souhaité revenir sur une histoire qui s'était passée la veille. Alors qu'il faisait lui remarquer qu'elle l'avait "pourri gratuitement", la jeune maman a tenté de l'interrompre pour qu'il ne raconte rien. Mais il a tout de même réussi à poursuivre son récit : "On a entendu June [l'un de leurs chiens, NDLR] qui hurlait. Donc moi, je suis descendu. J'ai ouvert la porte d'entrée et ça a fait un gros bruit. Je pensais qu'elle était dehors mais en fait, elle était dedans et elle hurlait. Après, je me suis fait pourrir parce que le petit s'est réveillé."

Afin de se justifier, Jessica a précisé qu'il avait "claqué la porte tellement fort qu'il [avait] réveillé le petit" et elle par la même occasion. Elle a ensuite expliqué qu'il aurait pu calmer leur fidèle compagnon plutôt que de claquer la porte. "Elle m'a pourri, limite bagarre. On était à deux doigts de se battre. Le pire, c'est que ce matin, quand je suis revenu du sport, elle est venue comme si de rien n'était", a conclu Thibault. Enfin, la candidate emblématique des Marseillais a admis auprès des abonnés de son cher et tendre qu'elle ne supportait pas qu'on la réveille la nuit et que Maylone avait déjà du mal à dormir, et qu'il ne fallait donc pas en rajouter.

Ce n'est pas la première fois qu'ils évoquent une dispute. Le 2 janvier dernier, le couple s'est filmé en pleine mini-scène de ménage, lors d'une sortie au restaurant avec Julien Tanti, Manon Marsault, Kévin Guedj ou Carla Moreau. Alors qu'il avait pris la décision d'arrêter de fumer, Thibault s'est permis quelques écarts lors de sa venue en France pour les fêtes de fin d'année. Une situation qui avait quelque peu agacé la jolie blonde.