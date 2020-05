Jessica Thivenin, le mariage de Thibault et Shanna ? "Ça ne fait pas plaisir"

La rediffusion de la septième saison des Anges de la télé-réalité n'a clairement pas emballé Thibault Garcia. Et pour cause, au casting du programme à cette époque, il est obligé de revivre ses moments partagés en couple avec Shanna Kress. Les ex se sont même mariés lors du tournage en Amérique du Sud.

Impossible pour le jeune homme de ne pas être sollicité à ce sujet par les internautes et c'est avec des mots blessants à l'encontre de Shanna qu'il s'est exprimé, assurant être tout bonnement "dégoûté". Lynché pour ses propos, c'est désormais sa femme Jessica Thivenin qui fait l'objet de critiques sur la Toile. La belle blonde est accusée de faire preuve de jalousie et de tacler sa soit-disant rivale, Shanna. Forcée de s'expliquer, Jessica a mis les choses au clair vendredi 29 mai 2020. "On va remettre certaines choses dans leur contexte. Hier quand j'ai parlé de mon mariage avec Thibault il n'y avait aucun rapport avec NRJ12, le mariage de Shanna et Thibault qui passe en ce moment ou pas, je ne regarde pas la télé", a-t-elle rappelé d'entrée. Et d'expliquer : "Thibault je l'ai pris avec son passé. Je n'ai pas de soucis du tout avec son histoire avec Shanna. Il n'y a pas de problème. Quand on s'est mis ensemble j'avais mon histoire avec Julien, Nikola... C'est du passé, ça fait partie de notre vie et on ne le renie pas du tout."

Il faut dire que Jessica Thivenin fait elle aussi face à son passé amoureux alors que toutes les saisons des Marseillais sont proposées en replay sur 6play. Une situation loin d'être agréable pour elle et sa petite famille. "Autant moi que lui on a pas envie de voir des épisodes avec nos exs. On est marié et on a un enfant. On a évolué, ça ne fait pas plaisir de revoir ça. On est pas obligé non plus de l'avoir sous les yeux", a-t-elle confié. Mais contrairement à ce que pourraient penser les internautes, "tout va bien dans le meilleur des mondes" entre tous les concernés a-t-elle fini de préciser. "C'est vous qui faîtes des histoires pour rien. Il n'y a pas de soucis." (...) Je suis tombée amoureuse de lui. J'avais prévenu Shanna que je commençais à m'attacher à Thibault (...) Elle avait validé la relation donc ce n'est pas vous qui allez nous mettre des battons dans les roues."