Jessica Thivenin sèchement repoussée par son fils Maylone : le petit garçon dégoûté par les injections...

Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et Snapchat, Jessica Thivenin partage régulièrement ses moments de vie avec son mari Thibault Garcia et ses deux enfants : Maylone (né en 2019) et Leewane (née en 2021). Entre deux placements de produits ou confidences esthétiques, la jolie blonde, révélée en 2014 dans Les Marseillais à Rio, affiche sa vie privée et ses instants de complicité avec sa famille. Le dimanche 15 janvier 2023, une séquence postée sur son compte Snapchat a d'ailleurs beaucoup fait rire ses abonnés.

Assise dans son canapé avec son fils Maylone, l'influenceuse star se rapproche de ce dernier afin de déposer un tendre baiser sur sa joue. Mais étonnement, le petit garçon ne réagit pas comme prévu. Visiblement dégoûté par cette soudaine marque d'affection, il s'empresse d'essuyer sa joue tout en fronçant les sourcils. Un geste qui surprend aussitôt la jeune maman de 33 ans. "Donc toi, quand je te fais des bisous, tu t'essuies ?", demande-t-elle choquée, en regardant fixement son fils. "Mais c'est toi qui m'a mis ça là !", lance alors le petit garçon en pointant du doigt la bouche de sa mère d'un air innocent.