Jessica Thivenin : Son fils Maylone moche ou beau ? Son coup de gueule

Jessica Thivenin est une maman aux anges. Son fils Maylone (6 mois), né avec une atrésie de l'oesophage, a mangé ce week-end son premier repas. Une belle victoire malheureusement entachée par l'attitude de certains internautes.

La star des Marseillais qui est confinée à Dubaï s'est rendu compte que son bébé était comparé à d'autres enfants sur les réseaux sociaux, ce qu'elle apprécie peu. Elle a donc demandé à ses abonnés d'arrêter de participer à ce genre de classement. "Il y a des comptes qui postent des photos de nos bébés et les comparent. Lequel est le plus beau, lequel est le plus moche, lequel est ton préféré... Je trouve ça très bizarre de comparer les bébés, car ces enfants n'ont rien demandé !", a-t-elle expliqué sur Snapchat, dimanche 19 avril.

Agacée, Jessica Thivenin a prévenu : cela ne la dérange pas qu'on se moque d'elle ou de son physique, mais pas question d'en faire autant avec les enfants. "Nous, on partage avec vous les photos de notre fils, car on a grandi avec vous et ça nous fait plaisir de vous montrer que Maylone mange ou a une dent... mais de là à les comparer... ce sont des enfants... Que vous vous foutiez de notre gueule, de notre chirurgie esthétique, bon... mais ne comparez pas les enfants. En plus, ils changent à une allure folle. Dans un mois, ils n'auront pas la même tête. Vous pouvez faire de montages avec des photos de bébés les uns à côté des autres, mais ne dites pas que l'un beau et l'autre est moche", a-t-elle poursuivi.

Même si ce genre de comptes attriste la star de télé-réalité, il en faudrait plus en ce moment pour la toucher. Jessica Thivenin vit en effet des jours très heureux. Son fils à moins de problèmes de santé, il s'apprête à faire son vaccin des 6 mois et commence à manger comme tous les autres enfants. Alors ce sont pas des petits commentaires qui comparent son bébé à d'autres qui vont la perturber. Néanmoins, elle a raison de pousser ce petit coup de gueule.