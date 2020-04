Jessica Thivenin fond en larmes et filme le premier repas de Maylone

C'est une énorme victoire pour Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Leur fils Maylone a commencé sa diversification alimentaire et mange désormais comme un grand ! En larmes, la jeune maman de 30 ans est bouleversée par cette grande étape que son fils vient de franchir. Sur Snapchat, elle explique : "Je fais que pleurer parce que je suis trop touchée que mon fils mange, je suis trop contente." Né avec une atrésie de l'oesophage, Maylone a dû subir plusieurs opérations et avait même frôlé la mort. Jessica explique, la voix tremblante : "Il est né il n'avait pas l'oesophage connecté maintenant il mange de la purée. (...) Je repense à tout ce qu'il y a eu, j'ai fondu en larmes. Ça me fait quelque chose c'est une victoire."

Nous sommes tellement heureux !

L'ancienne candidate de télé-téléréalité tient également à rassurer tous les parents ayant un enfant souffrant de problèmes de santé. "Tous les parents qui ont des problèmes avec leurs enfants à la naissance, gardez toujours le sourire parce qu'avec le temps ça va mieux et on en est la preuve parce qu'on est passés par pas mal de galères." déclare-t-elle, bienveillante.