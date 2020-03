Jessica Thivenin et Thibault maudits ? Révélations sur leurs séparations

Le confinement a débuté il y a quelques jours à Dubaï. Nabilla Benattia et Thomas Vergara ou Jazz et Laurent, qui y résident, ne peuvent donc plus sortir de chez eux que pour se ravitailler. Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont dans le même cas, mais pour eux, ça ne change pas grand-chose comme l'a confié la maman de Maylone (5 mois) sur Snapchat, le 26 mars 2020.

Les candidats des Marseillais sont en effet très souvent chez eux et, surtout, ils ne se quittent jamais. Et quand Jessica Thivenin et son mari veulent faire des projets chacun de leur côté, des obstacles se mettent toujours en travers de leur route. "Le confinement ne change rien pour nous parce qu'on est tout le temps ensemble. La dernière fois qu'on s'est séparé, c'était pour que j'aille en tournage. Je suis revenue. Après mon accouchement, Thibault devait partir en France. Mais c'est le moment où Maylone a fait son arrêt respiratoire [en décembre dernier, NDLR], du coup il n'est pas parti. Depuis, on est tout le temps ensemble. Quand on doit se séparer, il se passe un truc pour pas qu'on se sépare", a confié la belle blonde de 30 ans. On imagine donc que les tourtereaux ne se sépareront pas de sitôt !

On imagine que Jessica Thivenin et son époux font très attention depuis le début de la pandémie du coronavirus. Depuis sa naissance, leur fils a une santé fragile. Dès sa naissance, il a été opéré pour une atrésie de l'oesophage. En novembre, le bébé est retourné à l'hôpital, car il s'étouffait à chaque fois qu'il mangeait. Un mois plus tard, il a frôlé la mort alors que le couple se trouvait au restaurant. La jeune maman lui avait bien heureusement prodigué les gestes de premiers secours, car il ne respirait plus. Une fois à l'hôpital, il avait de nouveau été opéré. Et mi-mars, Maylone a de nouveau été hospitalisé à cause d'une bronchiolite.