Jessica Thivenin, son visage fait encore parler : cette fois c'est son mari Thibault qui se moque d'elle

Après avoir passé leurs fêtes de fin d'année dans le Sud de la France, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont fait leur retour à Dubaï. Ils reprennent ainsi leurs bonnes habitudes pour leurs enfants Maylone (3 ans) et Leewane (1 an), mais aussi pour eux. Et l'une d'elles a beaucoup fait rire le brun de 31 ans.

Jessica Thivenin se plaît à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 11 janvier 2023, ses abonnés Snapchat ont appris qu'elle se rendait chez une esthéticienne pour s'occuper de ses sourcils. Et, une fois de retour chez elle, elle a eu le droit à de gentils moqueries de son époux Thibault Garcia. "Montre moi un peu ces sourcils. J'adore quand tu ressembles au Grinch comme ça. Quand tu reviens avec tes sourcils noirs", a-t-il lancé hilare, avant de lui déposer un baiser sur la joue.

Fort heureusement et elle le sait, la couleur s'estompe rapidement. Mais, en attendant, Jessica Thivenin doit composer avec. "Je ne peux plus voir mes sourcils. Pourquoi elle monte avec la couleur jusqu'à 2 centimètres au-dessus. Ca me rend dingue, on dirait un Grinch. La couleur est foncée, mais je sais que dans deux lavages de visages c'est bon. Mais pourquoi elle fait monter la couleur jusque là ?", s'est-elle quelque peu agacée avant de se souvenir de son passé de coiffeuse.

Le 8 janvier dernier, c'est un tout autre sujet que la candidate emblématique des Marseillais évoquait. La jeune femme de 33 ans se plaignait de douleurs au niveau des fesses qui pouvaient être causées par ses prothèses au fesses (posées en 2020). "Petit update par rapport à mes fesses, parce que tout le monde m'a dit que je devrais aller voir la clinique, parce que c'était peut-être une infection. Alors non, je n'ai pas d'infection aux fesses, ni de problème de prothèses. Je pense que c'est un problème de muscle, de nerf qui est coincé et en fait", confiait-elle dans un premier temps. Elle expliquait ensuite qu'elle ressentait comme une sorte de pincement. "J'avais fait des injections au sacrum chez un docteur du sport car ma douleur était plus basse avant. Là, elle est plus haute. Donc je vais prendre un rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est un problème que je n'avais pas avant de faire mes prothèses aux fesses. Je ne sais pas si ça peut venir aussi des grossesses, car des choses peuvent se déclencher. Mais comme j'ai eu les fesses et la grossesse... je ne sais pas d'où ça vient. Pendant celle de Leewane, j'avais mal", avait-elle conclu.