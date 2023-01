Jessica Thivenin : Une blague tourne mal, son fils Maylone traumatisé finit en larmes

Après un sympathique séjour au ski organisé au début du mois de janvier, Jessica Thivenin et sa famille ont retrouvé la chaleur de Dubaï. Et comme toujours, la jolie blonde de 33 ans prend bien soin de partager son quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a pu apprendre que, mercredi 25 janvier, elle était plutôt d'humeur taquine.

En effet, la femme de Thibault Garcia a décidé de jouer un sacré tour à son fils Maylone (3 ans). A travers une vidéo postée sur TikTok mais aussi sur Instagram, on découvre la célèbre Marseillaise dans sa salle de bain, apparemment installée sur ses toilettes, et la main recouverte d'une substance marron. Elle appelle ensuite son fils à l'aide : "J'ai besoin de toi s'il te plaît ! Il me faut du papier ! J'en ai mis partout sans faire exprès". Maylone s'empresse d'arriver avec un rouleau de papier toilette dans la main, prêt à le délivrer à sa maman. Mais en découvrant sa main tachée de ce qui pourrait tout à fait être du caca, le petit garçon prend automatiquement du recul. Jessica Thivenin continue malgré tout son canular et lui agrippe le bras. "Tu m'as mis du caca dessus", lui reproche alors en criant Maylone. Mais l'influenceuse ne s'arrête pas là et tente ensuite de lui faire goûter ce qu'elle a sur les doigts pour au final lui en mettre plein la figure. S'en est alors trop pour le frère de Leewane (1 ans) qui fuit en courant et en pleurant.

On retrouve un peu plus tard le blondinet en train de bouder seul au milieu du salon. Jessica Thivenin vient à sa rencontre avec le pot de Nutella qui lui a servi à faire sa blague. "C'était bon le chocolat ? C'était une bonne blague ? Tu m'aimes quand même ?", lui demande-t-elle. Vraisemblablement encore secoué par ce qu'il venait de se passer, Maylone répond alors à chaque fois "non".