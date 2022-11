Jesta Hillmann chez le coiffeur : elle dévoile la "transformation" radicale de son fils Juliann

Trop mignon !

"Il est beau avec les deux coupes je trouve !!!! Il ressemble encore plus à son papa comme ça !!!! Très mannequin tout ça !!!", "Mon djudju qu'il est sublime mon coeur", "Whaou!!! Beau gosse Juliann ça lui va super bien !", "Il est tellement beau ce petit lou", "Trop mignon, je suis étonné, il a voulu les couper, il est trop mignon, sont beaux ses cheveux, un vrai petit jeune homme", "Cette coupe lui va super bien, j'adore, un vrai petit garçon comme ça" peut-on lire en commentaires.

Pour rappel, Jesta Hillmann et Benoît Assadi se sont rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016 (saison remportée par Benoît et lors de laquelle Jesta était finaliste). "Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était beau garçon, il est grand, brun, mignon... Mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux que je l'ai trouvé encore plus intéressant", avait confié Jesta lors d'un live avecDenis Brogniart en 2020. Le couple s'est marié le 1er juin 2019 lorsque que Jesta Hillmann était enceinte de leur premier enfant. Leur fils Juliann est né le 15 juillet 2019 et Adriann est né en février 2021.