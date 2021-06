Les Marseillais : Un candidat phare de Koh-Lanta au casting ? La folle annonce

En participant à Koh-Lanta, les aventuriers sont découverts par des millions de téléspectateurs chaque vendredi soir sur TF1... et repérés par les productions d'autres émissions. Certains ont rejoint le casting de Mamans & célèbres comme Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta, La guerre des chefs en 2019), d'autres se sont illustrés dans La Bataille des couples à l'instar de Jesta et Benoît (Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016). Désormais, c'est un des aventuriers phares de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée Les Armes secrètes, qui est annoncé candidat des Marseillais VS Le Reste du monde !

D'après les informations du compte Instagram Shayara TV, Mathieu, personnalité emblématique du jeu de survie de TF1, aurait intégré le tournage de la sixième édition des Marseillais VS Le Reste du monde, sur W9. Une annonce surprise que le principal intéressé n'a pour l'heure ni confirmée ni infirmée. Aussi, toujours selon Shayara TV, l'acolyte de Shanice, Myriam et Thomas dans Koh-Lanta n'aurait pas fait long feu. Après trois jours à peine au sein de l'équipe du Reste du monde, il aurait été éliminé.

Mathieu blacklisté de Koh-Lanta à cause des Marseillais ?

En participant aux Marseillais VS Le Reste du monde, Mathieu a pris une grande décision. En effet, il rejoint désormais la liste des candidats boycottés par la production de Koh-Lanta et ne pourra donc jamais retenter l'aventure. Un coup dur pour lui qui se disait prêt à repartir pour une éventuelle édition All Stars dès que possible !

Rappelons que cette décision de boycotter les candidats de Koh-Lanta ayant fait de la télé-réalité par la suite a été expliquée par Alexia Laroche-Joubert, patronne d'Aventure Line Productions, en 2017 auprès de TV Mag. "C'est ma volonté. Je considère qu'ils sont passés à autre chose. Je suis très mal placée pour dire quoi que ce soit contre la télé-réalité, mais j'estime qu'ils ont décidé de vivre autre chose", avait-elle lancé, évoquant "une certaine forme de pureté, quelque chose de profond dans Koh-Lanta". Une mise au point claire et précise.

Si Mathieu a bel et bien participé aux Marseillais VS Le Reste du monde, son rêve de repartir jouer les apprentis Robinson s'envole...