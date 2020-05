Jesta Hillmann maman : elle affiche ses vergetures avec fierté

Jesta Hillmann a de quoi avoir le sourire ! L'ancienne finaliste de Koh-Lanta a retrouvé sa ligne dix mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant, le petit Juliann. Un travail de longue haleine qu'elle a partagé en toute transparence avec sa communauté sur les réseaux sociaux, révélant ensuite plusieurs photos saisissantes de sa perte de poids. Il faut dire que l'épouse de Benoît Assadi ne s'était pas privée pendant sa grossesse et avait pris pas moins de 28 kilos.

Pour accomplir ses objectifs, Jesta a multiplié les efforts comme elle le confiait récemment : "Ça va faire deux mois que j'ai commencé le programme sportif du top body challenge. C'est un programme sportif très complet à faire à la maison. (...) Ça m'a fait énormément de bien, je me suis tonifiée, raffermie, remusclée..."

Toutefois, l'arrivée de son fils lui aura laissé des traces physiques qui, pour l'heure, semblent s'être bien installées. Ce mercredi 20 mai 2020, elle a donc posté de nouvelles photos via sa story Instagram où elle apparaît sans aucun artifice, en prenant la pose dans un maillot de bain. L'occasion pour elle de dévoiler ses vergetures sur son ventre. Et pour elle de commenter : "Vous allez vous rendre compte qu'au final sur les réseaux on vous montre ce qu'on a envie. On se montre dans la position qui nous met le plus en valeur. Je décide de vous partager tout ça pour continuer à vous motiver parce que j'ai reçu tellement de messages." Nul doute que Jesta Hillmann aura rassuré un grand nombre de femmes dans son cas, pour qui le poids est LE soucis principal une fois leurs enfants nés.