Jesta Hillmann prend les choses en main chez elle : avant/après saisissant, les internautes conquis

Non, les relookings ne concernent pas que les gens. Si des transformations bluffantes (ou pas) ont lieu chez nos amis les stars, leur intérieur n'est pas en reste. Jesta et Benoît, couple finaliste de Koh-Lanta, L'île au trésor, le savent bien puisqu'ils viennent d'apporter quelques modifications à l'intérieur de leur belle maison du Sud de la France. Installés dans la banlieue de Toulouse avec leurs deux garçons, Juliann, bientôt 4 ans et Adriann, 2 ans, les tourtereaux ont eu des envies d'autres choses.

Jesta et Benoît ont donc décidé de modifier leur intérieur. Après avoir changé toute la décoration et l'organisation de la buanderie, ils se sont attelés à celles du salon et de la chambre. Pas de grands travaux prévus néanmoins. Les deux ex-aventuriers se sont contentés de faire modifier les fenêtres de ces pièces pour apporter plus de lumière et de chaleur au sein de leur foyer et le résultat est plutôt bluffant pour si peu de changement.