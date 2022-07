Jesta Hillmann rénove une partie de sa maison : avant/après bluffant, les internautes n'en reviennent pas

Jesta Hillmann et Benoît Assadi forment le couple par excellence de l'émission Koh-Lanta. Ensemble sur les poteaux et en finale, les aventuriers sont finalement tombés amoureux avant de se présenter lors du dernier prime de l'aventure. Les projets se sont vite enchaînés pour les tourtereaux. Déménagement, achat de maison, mariage et parents de deux beaux bébés désormais, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont décidé de s'attaquer à un tout autre projet : celui de la rénovation de leur maison.

Depuis un moment, Jesta Hillmann, suivie par 1,5 million d'abonnés, teasait le chantier de leur arrière-cuisine, plutôt vieillotte et aménagée à renfort d'étagères maisons loin d'inspirer confiance. Calée déco, Jesta a annoncé ce changement que sa famille s'apprêtait à vivre à la maison. Et enfin, tout est terminé ! Après des semaines de chantier, de peinture, d'assemblage et de bazar que peuvent engendrer de tels travaux, quelle ne fut pas la joie du couple de découvrir le résultat.