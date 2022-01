Jesta Hillmann sous le choc et paniquée : elle dévoile la pire bêtise de ses fils

Jesta Hillmann a eu le droit a une belle surprise de la part de ses enfants. Le 24 janvier 2022, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) s'est confiée en story Instagram sur la grosse bêtise que venaient de faire Juliann (2 ans) et Adriann (11 mois). La "pire" !

Etre maman, ce sont des moments de joie entre les câlins, les jeux avec ses enfants ou encore les sorties en famille. Mais cela peut aussi être des moments de choc' ou de frayeurs. L'épouse de Benoît Assadi en sait quelque chose puisque ses fils lui en ont fait une belle en ce début de semaine. Alors qu'elle s'était absentée un court instant, elle a retrouvé Juliann et Adriann près de la cheminée... couverts de cendres.

"Je me suis absentée trois minutes. Ils ont ouvert la cheminée, ils se sont mis de la cendre partout. Je ne voyais que les yeux bleus d'Adriann. Je suis arrivée, j'étais sous le choc. Je les ai mis directement au bain", a tout d'abord expliqué Jesta, en montrant l'arme du crime qui avait été nettoyée depuis. La jeune femme qui aura prochainement 29 ans a en effet filmé son salon tout propre car, sur le moment, elle n'a pas pensé à se saisir de son téléphone pour montrer l'ampleur des dégâts à sa communauté. "Je regrette de ne pas avoir fait une petite photo pour immortaliser le moment parce que c'était quand même drôle. Mais sur le coup j'ai tellement paniqué... Je ne vous raconte pas. Toute la cendre dispersée partout et leurs têtes pleine de cendres...", a-t-elle conclu. En commentaire de sa vidéo, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2016) a précisé : "Ils m'ont fait leur pire bêtise depuis le début."

Ce n'est pas la première fois que Jesta Hillmann partage une mésaventure avec ses abonnés. En décembre dernier, ce sont des confidences concernant une scène plus angoissante qu'elle avait faites. Adriann a eu le malheur de se cogner contre leur canapé. Il s'était donc ouvert l'arcade et "pissait le sang". "On a échappé au pire. Adriann que vous voyez là s'est ouvert l'arcade. Contre le canapé, ici. Il a énormément saigné. Je rigole mais on a eu très très peur. On se voyait partir aux urgences et finalement ça s'est arrêté de saigner. Je vous avoue que quand ça pissait le sang, je n'ai pas réussi à regarder. Je me suis cachée les yeux et Benoit a géré les choses", avait-elle confié en story. Et peu de temps après, ce sont de nombreux boutons qui avaient poussé sur le corps de son fils qui était une source d'inquiétude.