Jesta Hillmann "séparée" de son fils Juliann : elle raconte sa nuit horrible

Jesta Hillman et Benoît Assadi ont vu leur vie chamboulée le 15 juillet dernier, jour de la naissance de leur premier enfant. Un petit garçon qu'ils ont prénommée Juliann et qui fait leur bonheur depuis son arrivée. Il ne se passe pas un jour sans que l'ancienne aventurière de Koh-Lanta ne donne des nouvelles de son bambin ou ne poste d'adorables photos de lui sur ses réseaux sociaux. Mais cinq mois après avoir accouché, Jesta a décidé de lâcher son rôle de mère le temps d'une nuit pour passer du bon temps en amoureux avec Benoît.

Pour marquer le coup, le couple s'est envolé à Paris et a profité d'une belle soirée en se rendant notamment à la Masterclass organisée par Magali Berdah lundi 9 décembre. Si les tourtereaux ont apprécié ce petit break loin des couches et des biberons, l'éloignement s'est avéré plus difficile à vivre que prévu. Sur Instagram, Jesta s'est confiée sur sa première nuit sans Juliann. "Petit aller-retour sur Paris avec Benoît, donc première nuit sans Juliann depuis quasiment 5 mois... Perso je pensais que j'allais vivre la meilleure nuit de ma vie et finalement je me suis réveillé toutes les 2 heures comme si je devais lui donner à manger.. puis au bout de 5h30 de sommeil je n'ai pas pu me rendormir", écrit-elle.

Heureusement, la jeune femme a pu compter sur sa grande copine Wafa pour s'occuper de son bout de chou. "Un énorme merci à ma @wafalmjad d'amour d'en avoir pris soin comme si c'était son fils. Maintenant il est l'heure de rentrer pour le retrouver !!! C'est pas si facile que ça de se 'déconnecter' de son quotidien de jeune maman finalement..." reconnaît-elle. À en croire ses confidences un peu plus tard sur Snapchat, Jesta n'est pas la seule qui est heureuse de rentrer. En effet, Wafa aussi se montre impatiente après avoir vécu une nuit compliquée avec Juliann. "Wafa n'en peut plus. Mon fils ne dort pas !", explique Jesta, visiblement amusée.