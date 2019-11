Jesta (Koh-Lanta) malade et inquiète pour son fils, retour à la maison annulé

Depuis le 15 juillet 2019, Jesta Hillman et Benoît Assadi, anciens candidats de Koh-Lanta, sont parents d'un petit Juliann. Un petit bout de chou qui leur prend toute leur attention et tout leur temps. Pourtant, ces derniers jours, le couple a décidé de s'offrir une petite excursion familiale dans la capitale. L'occasion pour eux d'aller boire un verre avec plusieurs anciens candidats de Koh-Lanta, comme Kelly Beaugrand, Cecilia Siharaj, elle-même maman d'une petite fille, ou encore Candice Boisson. Un séjour qui ne se termine pas très bien...

Supposé rentrer le 14 novembre 2019 en train, le couple n'a malheureusement pas pu prendre le chemin du retour. Sur Snapchat, Jesta Hillman explique à ses fans pourquoi : "On devait rentrer de Paris aujourd'hui, notre train était à midi mais on ne va pas rentrer parce qu'on a chopé la gastro hier, ou alors une intoxication alimentaire... mais depuis hier 16h, je n'arrêtais pas de vomir, je ne me sentais pas bien du tout", explique-t-elle, visiblement éreintée par la fatigue.

Au bord du gouffre, la jeune maman de 27 ans raconte avoir eu beaucoup de mal à s'endormir : "J'ai passé une nuit affreuse, j'ai des courbatures partout ! Mais bon au moins je peux boire sans vomir. J'étais déshydratée hier, à peine je buvais une gorgée d'eau je la vomissais dans la minute... Je suis KO."

Et malheureusement la jeune femme n'a pas pu compter sur l'aide de son chéri Benoît Assadi, puisqu'il a lui aussi été malade : "On a donc dormi dans deux chambres différentes et le petit a dormi dans la chambre des parents de Benoît." En effet, le petit Juliann qui les a accompagné dans ce voyage parisien a été confié à ses grands-parents pour éviter au maximum tout contact avec ses parents malades.

"Dès que je le touche je me nettoie bien les mains, j'ai trop peur qu'il l'attrape !", s'inquiète Jesta Hillman avant de tenter de voir les choses du bon côté : "Le médecin nous avait dit que quand on était malade c'était bien de l'allaiter parce que ça lui donnait tous les anticorps, donc au moins ça de positif !", s'exclame-t-elle.

Sur Instagram, l'ex-aventurière a également posté une jolie photo d'elle et son bébé sous laquelle elle partage son calvaire : "Depuis hier nous sommes tous les deux malades avec Benoît, on doit faire attention avec notre fils pour ne pas qu'il tombe malade à son tour car les gastros sont contagieuses.. on se lave les mains à chaque fois avant de le prendre et on évite les bisous.. avez-vous des astuces pour protéger nos petits bout d'amour ?"