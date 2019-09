Jesta (Koh-Lanta) maman "exténuée" : "Je ne vais pas vous mentir..."

Les anciens candidats de Koh-Lanta vivent une nouvelle aventure depuis le 15 juillet 2019. Ce jour-là, Jesta et Benoît ont accueilli leur fils Juliann et, depuis, ils partagent quelques moments sur les réseaux sociaux avec leurs abonnés.

Très disponible, le couple répond parfois aux questions de ses fans. Le 11 septembre 2019, c'est Jesta qui a organisé une séance de questions/réponses, sur Instagram. À la question de savoir si elle n'était pas trop fatiguée, la Toulousaine de 26 ans n'a pas caché qu'elle était "exténuée". Fort heureusement, Juliann dort tout de même très bien comme elle l'a confié : "Il dort de 21h30 à 3h du matin, puis il se réveille pour manger vite fait. Et il se rendort de 4 à 8h, puis il re-mange. Ensuite, soit il se rendort un peu, soit il est réveillé."

Jesta a aussi répondu à une question sur ses kilos de grossesse. "Il me reste 10 kilos de plus qu'avant ma grossesse", a confié celle qui avait pris près de 30 kilos. Mais la jeune maman devrait les perdre rapidement, d'autant plus qu'elle allaite toujours son bébé. Et tout se passe d'ailleurs très bien : "Un allaitement de rêve. Vraiment, je n'aurais pas pu rêver mieux. À la demande, uniquement avec le lait maternel. Et il grandit et grossit très bien." Dès que ce sera possible, elle devrait également reprendre une activité physique régulière. Que de bonnes nouvelles !

Récemment, Jesta n'a pas hésité à dévoiler sa nouvelle silhouette post-grossesse, sur Snapchat. Elle avait ainsi impressionné les personnes qui la suivent.