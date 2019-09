Jesta (Koh-Lanta) : Son incroyable perte de poids, 2 mois après l'accouchement

Jesta Hillmann (27 ans) a partagé une photo de sa silhouette post-grossesse sur Instagram. Sur le cliché, la gagnante de l'émission La Bataille des Couples affiche déjà un ventre ultra-plat. Face au miroir, elle soulève son tee-shirt pour mieux laisser entrevoir son corps. La femme de Benoît Assadi écrit : "C'est bizarre un mélange de vieux abdos avec un excès de peau". Bizarre ? Ce n'est sûrement pas l'avis de ses nombreux followers, admiratifs devant la taille de guêpe de Jesta.

Le 6 septembre 2019, la maman de Juliann avait déjà posté une photographie montrant son corps déjà très aminci. Rapidement, ses abonnés n'avaient pas manqué de féliciter la jeune femme pour sa beauté : "Tu es magnifique. On ne dirait pas que tu as eu un bébé il y a peu", "On voit les femmes qui s'entretiennent. Encore plus belle qu'avant".

Une perte de poids remarquable pour celle qui déclarait avoir pris près de 26 kilos pendant sa grossesse. Alors, quel est le secret de Jesta pour retrouver la ligne aussi rapidement ? La réponse aurait pu être révélée le 7 septembre 2019. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor dévoilait en story son petit-déjeuner à ses abonnés. L'occasion peut-être de connaître enfin la technique de Jesta. Au menu ? Salade de fruits, yaourt et... De nombreuses pâtisseries ! Pains au chocolat, croissants et surtout Nutella, péché mignon de Jesta.

Le 11 août 2019, celle qui révélait avoir perdu 14 kilos à ses followers déclarait : "J'ai perdu 14 kilos sans rien faire. Avec un bébé on ne s'arrête jamais". Alors, s'occuper d'un bébé serait-il finalement le secret pour retrouver (mais aussi garder) la ligne ?