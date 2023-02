Jimmy Mohamed (Magazine de la Santé) marié depuis plus de 10 ans et père de 3 enfants : rares confidences

Jimmy Mohamed a assurément plusieurs casquettes. Grâce à son métier de médecin généraliste, il a réussi à se faire une place dans le milieu audiovisuel où il prodigue quotidiennement ses conseils en termes de santé. Le docteur de 32 ans intervient notamment dans le Magazine de la Santé sur France 5 auprès de Marina Carrère d'Encausse mais aussi sur Europe 1 où il tient une chronique régulière. N'attendez toutefois pas de l'y entendre parler de sa vie privée. Jimmy Mohamed est en effet plutôt du genre à privilégier la discrétion à ce sujet.

Il a néanmoins déjà indiqué qu'il était en couple depuis de longues années. Pour France Bleu, en décembre 2022, on apprenait qu'il avait rencontré sa moitié sur les bancs de l'école, après avoir grandi à ses côtés dans l'Est de Paris sans le savoir. "C'est l'endroit de ma grande histoire d'amour puisque ma femme vient aussi du XXe arrondissement de Paris. On a grandi à côté l'un de l'autre, sans se connaître puisqu'on s'est rencontrés à la fac, mais on vient du même quartier. Comme quoi, parfois l'amour n'est pas très loin, il suffit d'ouvrir les yeux", avait-il confié.

Ma vie personnelle doit rester personnelle

Avec cette mystérieuse femme dont il tait le nom mais qui serait sage-femme, Jimmy Mohamed a fondé une grande famille. "Je suis marié, j'ai trois enfants et je suis marié depuis plus de dix ans déjà. J'avais 25 ans quand on s'est mariés", avait-il partagé en avril 2022 lors d'une interview pour Jordan de Luxe, précisant : "Je ne montrerai jamais mes enfants sur les réseaux sociaux". Selon lui, le praticien s'expose déjà suffisamment comme cela. "Derrière, ma vie personnelle doit rester personnelle. Et je pense que pour l'équilibre, il faut que ça reste perso, parce qu'on n'a pas besoin d'exposer les gens", a-t-il souligné.

C'est donc de loin que son épouse le soutient, mais toujours avec un regard aiguisé. "C'est ma meilleure conseillère. C'est celle qui me dit parfois qu'il est temps de s'arrêter. (...) C'est celle qui me fait un peu aussi garder les pieds sur terre", a-t-il encore partagé. Et son équilibre, Jimmy Mohamed l'a trouvé en quittant Paris. Plus particulièrement pour le bien de ses enfants. "Je me rends compte que ce n'est pas forcément une ville très agréable [pour eux]", regrettant un trop plein de "voitures, d'urbanisme, de bruit, parfois un peu d'insécurité". La tribu s'est donc installée dans les Yvelines pour plus de calme et de tranquillité.