JO de Pékin 2022 : Shaun White, la star du snowboard a été en couple avec un mannequin très célèbre

Tous les quatre ans c'est la même chose. Lorsque débute la compétition de half-pipe durant les Jeux olympiques, il paraît déjà écrit à l'avance que Shaun White remporte la victoire. L'Américain est une légende de son sport et à 35 ans il est toujours l'immense favori à sa propre succession. Pour les Jeux olympiques de Pékin, qui s'ouvrent aujourd'hui, il s'avance donc pour une quatrième médaille d'or, malgré les conditions sanitaires qui compliquent énormément la vie des athlètes.

Si tout va pour le mieux dans sa carrière d'athlète, Shaun White est également un homme très convoité. En couple depuis décembre 2019 avec l'actrice Nina Dobrev, celui que l'on surnomme la tomate volante pour ses cheveux roux et sa capacité à faire des figures spectaculaires, a également eu une aventure avec un des top modèle les plus connus. En effet, comme l'ont rapporté les médias en 2012, le snowboardeur a été brièvement en couple avec Bar Refaeli ! Les deux stars se sont rencontrées lors d'une soirée organisée par le magazine Maxim en mai 2012.

Aperçus ensemble aux JO de 2012

Shaun et Bar se sont notamment rendus ensemble fin juillet 2012 à des épreuves de natation des Jeux olympiques pour soutenir Michael Phelps. Ils sont apparus très complices et l'un à côté de l'autre dans les gradins pour soutenir le nageur américain. Une relation qui n'a visiblement duré que quelques temps puisqu'après cet évènement, on ne les a pas revu ensemble. Les deux n'ont d'ailleurs jamais officialisé cette relation publiquement.

Alors que les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent aujourd'hui, Shaun White fait partie des stars à suivre, tout comme nos porte-drapeaux Tessa Worley et Kevin Rolland, deux grandes chances de médailles pour la délégation française !