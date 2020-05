Nina Dobrev amoureuse : elle officialise avec Shaun White d'une drôle de manière

Ce n'est pas une officialisation très glamour, façon tapis rouge d'avant-première, mais c'est une officialisation quand même ! Nina Dobrev et Shaun White ont révélé sur Instagram qu'ils forment un couple. Jeudi 28 mai 2020, on a pu découvrir les amoureux partageant un chouette moment.

Sur le compte Instagram de Shaun White, célèbre snowboardeur américain âgé de 33 ans, on a donc découvert des photos et une vidéo le représentant en quarantaine, se faisant couper les cheveux par... Nina Dobrev. L'actrice bulgaro-canadienne de 31 ans s'est en effet emparée de ciseaux, d'une tondeuse et d'un peigne pour offrir une nouvelle coupe à son amoureux. Un résultat plutôt réussi ("A ajouter au CV : coiffeuse", a blagué la jolie brune) et une officialisation amusante de leur relation amoureuse. Le nouveau couple est encore en quarantaine, à Los Angeles. L'ancienne star de la série Vampire Diaries possède une maison dans le chic quartier de Beverly Hills.

Le magazine américain People avait rapporté au début du mois de mai que Nina Dobrev avait retrouvé l'amour auprès de Shaun White, athlète médaillé olympique, mais ni l'un ni l'autre n'avait pris la peine de confirmer. "Leurs amis ont été surpris au départ de leur relation mais maintenant qu'ils les voient ensemble, cela prend du sens. Ils sont tous les deux dingos et ont un sens de l'humour similaire et sont très aventuriers. Ils ont beaucoup en commun", a observé une source proche. Les rumeurs sur leur couple avaient commencé en mars dernier lorsqu'ils avaient été repérés faisant du vélo ensemble, du côté de Malibu en Californie.

Pour rappel, la belle Nina Dobrev était auparavant en couple avec Grant Mellon. Une histoire de coeur qui n'a toutefois duré que quelques mois... On lui a aussi connu des histoires d'amour avec Derek Hough, Austin Stowell ainsi qu'avec l'acteur Glen Powell.