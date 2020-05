Nina Dobrev (Vampire Diaries) en couple avec un athlète olympique !

Nina Dobrev n'est plus un coeur à prendre. L'actrice canadienne de 31 ans et Shaun White, médaillé d'or de snowboard, sont ensemble depuis plusieurs mois. Confinés ensemble, ils ont été vus en train de faire une balade à vélo à deux dans les rues de Malibu.

Si on peut se dire d'un premier abord que Nina Dobrev et son snowboarder professionnel n'ont rien à faire ensemble, il n'en est rien. "Leurs amis étaient surpris de leur relation, au début. Mais maintenant qu'ils les ont vus ensemble plusieurs fois, leur relation fait sens", a confié une source proche des nouveaux amoureux à People Magazine, le 6 mai 2020. "Ils ont le même sens de l'humour et ont une âme d'aventurier. Ils ont plein de choses en commun", a assuré cette même source.

Par le passé, Nina Dobrev était en couple avec le réalisateur et Grant Mellon. Elle a rompu avec lui après un an de relation, en novembre 2019. L'actrice avait également vécu une idylle avec l'acteur Ian Somerhalder. On lui prête également une relation avec l'une des stars de la série Scream Queens, Glen Powell.

Qui est Shaun White ?

Âgé de 33 ans, Shaun White est un swowboarder professionnel originaire de San Diego. Surnommé The Flying Tomato, la "tomate volante" en français, il est triple champion olympique de half-pipe à Turin en 2006, à Vancouver en 2010 et à Pyeongchang en 2018. Ce charmant athlète à la chevelure rousse s'est également illustré en skateboard, au cinéma dans Sexe entre amis, mais aussi dans l'industrie musicale. Il est guitariste dans le groupe de rock Bad Things.