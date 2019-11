Nina Dobrev s'est séparée de son chéri Grant Mellon

À 30 ans, Nina Dobrev est un coeur à prendre. La jolie actrice est une nouvelle fois célibataire depuis sa rupture surprise avec Grant Mellon, après seulement une petite année de relation amoureuse, rapporte le site américain E! Online.

Le site affirme que la star de la série The Vampire Diaries a récemment rompu avec son chéri Grant Mellon, scénariste et réalisateur, sans toutefois pouvoir donner le motif. "Nina ne l'a emmené avec elle à aucun des événements où elle était conviée depuis un mois et ne parle plus de lui. Elle a fait la fête et traîné avec ses amis sans lui. Lui était en pleine collaboration avec Netflix pour un film tourné en dehors de Los Angeles et ils n'ont pas été vus ensemble sur le plateau. Nina a l'air d'aller bien, mais aucun de leurs amis respectifs n'a parlé de lui ou vu Grant", a confié une source indiscrète.

Nina Dobrev et Grant Mellon avaient été discrets sur leur histoire de coeur en évitant notamment de s'afficher sur les réseaux sociaux, mais ils avaient cependant fait quelques sorties médiatiques ensemble, notamment en mai dernier au prestigieux Festival de Cannes, ainsi qu'à un match de basket des L.A. Lakers. En août, ils ont aussi passé de belles vacances ensemble à Hawaï.

Avant cette histoire d'amour, la jolie brune a notamment été en couple avec son partenaire de Vampire Diaries, l'acteur Ian Somerhalder, ainsi qu'avec une des stars de la série Scream Queens, le séduisant acteur Glen Powell.

Côté carrière, Nina Dobrev était cette année attendue au cinéma dans deux films : Lucky Day et Run This Town.

Thomas Montet