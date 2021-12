Jo et Claire (L'amour est dans le pré) positifs à la Covid-19 : les nouvelles ne sont pas bonnes

Les dix derniers jours ont été difficiles pour Claire et son mari Jo. Et ce n'est semble-t-il pas près de se terminer. Le candidat de L'amour est dans le pré 2012 (saison 7) et son épouse ont été testés positifs à la Covid-19. Et ce lundi 13 décembre 2021, celle qui est maman d'un petit garçon a donné de leurs nouvelles.

Le nombre de cas de coronavirus augmente et personne n'est épargné. Pour preuve, Jo a récemment révélé que sa femme, le fils de cette dernière et lui avaient été contaminés. "A la veille de nos 4 mois de mariage on pensait être en meilleure forme pour les fêter et notre petit chat aussi mais Covid semble s'être invité et nous met tous à plat. #noustrois #unismemedanslépreuve #fatigue #fievre #sansgoutsansodorat #heureusementvaccinés #fortsensemble", a-t-il écrit en commentaire d'une photo de Claire et lui.

Et après dix jours, les tourtereaux ne sont toujours pas débarrassés du virus. Depuis la révélation de leur maladie, la charmante brune reçoit de nombreux messages de personnes qui souhaitent avoir des nouvelles de leur état de santé. Elle a donc pris le temps de répondre à tout le monde ce lundi. "Comme beaucoup nous demandent de nos nouvelles en privé.... Voilà notre état d'esprit après 10 jours de Covid.... Ca ne va pas mieux, avec en plus rechute hier. Pareil pour mon chéri Jo Le Feuve. On s'accroche mais ..... pfff. En tout cas merci d'être là", peut-on lire. Et, afin d'illustrer son message, Claire a posté une vidéo sur laquelle on peut la voir l'air lassé.