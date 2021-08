Jo et Claire (L'amour est dans le pré) mariés : baiser, robe... Les premières photos !

Le 8 août 2021, Jo et Claire de la saison 7 de L'amour est dans le pré (2012) ont ouvert un nouveau chapitre de leur vie. Ce jour-là, ils se sont mariés. Mais il a fallu attendre ce mercredi 11 août pour découvrir les premières photos de la cérémonie.

Les internautes peuvent remercier Jo, car c'est lui qui a dévoilé des clichés, sur son compte Instagram. L'éleveur de vaches a tout d'abord partagé deux photos sur lesquelles on peut les apercevoir Claire et lui à la sortie de la mairie, en train de s'embrasser. La mariée porte une robe blanche courte, avec des petits volants au niveau du bas et un voile en haut. Côté coiffure, elle a misé sur un chignon tressé, entouré de fleurs. L'agriculteur était élégant en costume bleu.

La troisième photo a été prise lors de l'échange de voeux et on peut constater que Claire porte une robe différente, plus longue, mais toujours de couleur blanche. Un micro dans une main et une feuille dans l'autre, elle déclare sa flamme à l'homme de sa vie, qui se tient devant elle. Enfin, c'est la décoration de leurs tables de mariage que le jumeau de Rémi a souhaité mettre en avant. "Souvenirs du plus beau jour de ma vie et de notre vie commune", peut-on lire en légende de la publication.