Jo (L'amour est dans le pré) hospitalisé : photo sur son lit d'hôpital après son "épreuve"

Il y a quelques mois, c'était Jo qui était au chevet de sa belle. Face à l'inquiétude des internautes, il avait vite précisé : "Merci pour tous vos messages. Ma chérie est rentrée à la maison. Je précise que ces hospitalisations et les traitements anti-douleurs qu'elle a au quotidien sont liés aux séquelles du cancer qu'elle a eu il y a 3 ans mais qui est derrière elle et on espère bien que cela dure ! Il n'en reste pas moins que son combat face à la douleur et le handicap me rendent chaque jour tellement fier d'elle et de partager sa vie. Votre soutien est précieux !"

Quoiqu'il arrive, Jo et Claire sont présents l'un pour l'autre pour le meilleur, et aussi pour le pire. Et prochainement, ils devraient se promettre d'être là jusqu'à ce que la mort les sépare. Les tourtereaux ont en effet prévu de se marier. En juin, ils dévoilaient leurs belles bagues.