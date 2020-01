Joachim (Mariés au premier regard) critiqué par la soeur d'Élodie ? Il réagit

La séquence a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Dans la bande-annonce de l'épisode du 27 janvier de Mariés au premier regard 2020, le public a pu entre la soeur jumelle d'Élodie déclarer : "Il ne me plaît pas plus que ça. Son frère est vachement mieux." Très vite, les internautes se sont alors déchaînés sur la jeune femme, alors que ses propos auraient été sortis du contexte. La production a donc pris la décision de ne pas la diffuser dans l'épisode d'hier.

Interrogée par Télé Loisirs, M6 a expliqué pour quelle raison ces déclarations n'apparaissaient plus à l'écran : "Pour ne pas dénaturer la situation et, dans ce cas, la discussion entre Élodie et sa soeur, la production a modifié une séquence, car les propos tenus par la soeur d'Élodie étaient sous la forme de l'humour, ce qui n'était pas bien identifié dans le ton employé." Nos confrères ont aussi questionné Joachim sur le sujet et l'époux d'Élodie a assuré qu'il n'avait pas été blessé : "Cela ne m'a pas touché moi personnellement. Le soir même, Élodie m'a dit que sa grand-mère avait dit en rigolant qu'elle m'avait vu arriver en baskets et qu'elle préférait mon frère, car il était habillé plus traditionnellement. Cela m'a perturbé, car on faisait croire que c'était sa soeur qui le disait d'un point de vue malveillant, alors que c'était 'je répète ce que ma mamie a dit en rigolant'. Cela m'a touché pour la soeur d'Élodie. Je connais la vérité. Quand j'ai vu le déferlement des gens sur les réseaux sociaux..."

Mardi 21 janvier, Élodie s'était exprimée sur le sujet sur Instagram. Très émue, la belle blonde de 28 ans avait défendu sa soeur, qui a été très touchée par les critiques : "Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des montages de faits. Je m'y attendais forcément en participant à cette expérience. Je ne remets pas en cause le travail de fou qui a été fait par la production. Je remets simplement en cause le fait que vous ne pouvez pas juger une personne sur un extrait de cinq secondes. Ma soeur tient beaucoup à moi. On a un amour indescriptible. Ma soeur a été présente hors caméra et ma soeur apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup Joachim et, en aucun cas, ses propos ne sont vrais. Elle répète simplement ce qu'a dit ma grand-mère. (...) Je crois que ce serait sorti de la bouche de ma grand-mère directement, ça ne se serait pas passé comme ça."