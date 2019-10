Jodie Foster à Monaco : soirée cinéma avec sa femme et le prince Albert

De passage à Monaco pour quelques jours, Jodie Foster a une nouvelle fois pu faire la démonstration de son accent français irréprochable. Le 3 octobre 2019, la star américaine a retrouvé le prince Albert II pour la projection du documentaire Be natural au cinéma des Beaux Arts de Monaco. Une soirée lors de laquelle elle a reçu un prix récompensant son engagement contre le cancer du sein.

L'actrice de 56 est la coproductrice et narratrice de ce film qui retrace l'histoire inédite d'Alice Guy-Blaché, première femme cinéaste de l'histoire. Pour cette soirée monégasque, Jodie Foster était accompagnée des réalisatrices Pamela B. Green et Anne Fontaine. "Je sais que Monaco n'est pas la France, mais nous sommes ici entourés par la France finalement, comme un gros câlin. Et je suis là pour les deux choses que je préfère : le cinéma et parler français !", a confié la star oscarisée à Monaco Matin, dans l'édition du 4 octobre.

Le lendemain, Jodie Foster a retrouvé son épouse, l'actrice et photographe Alexandra Hedison, à l'hôtel Métropole Monte-Carlo pour la 9e cérémonie des Pink Ribbon Monaco Awards. Cette année encore, cette cérémonie a récompensé des personnes ayant accompli des actions remarquables et apporté soutien, réconfort et espoir aux femmes souffrant du cancer du sein. En plus du prix remis à l'actrice de Taxi Driver, Georges Garnier, chef de service d'oncologie de l'hôpital de Jour du CHPG, est lui aussi reparti avec un trophée. Julie Meunier, initiatrice du projet Les Frangines, qui propose des foulards avec une frange/mèche intégrée à nouer autour de la tête, a également reçu un prix.

En marge de cette cérémonie, les façades du Palais princier, du Conseil national de Monaco, de la Tour Odéon, du musée Océanographique, du Monaco Yacht Club et du Casino de Monte-Carlo étaient illuminées en rose le 4 octobre, en signe de soutien aux victimes du cancer du sein et dans le but de sensibiliser à cette maladie.