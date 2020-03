Jodie Turner-Smith enceinte : Joshua Jackson annonce la date de l'accouchement

En l'espace d'un an, le public a découvert leur secrète romance, les a vus faire leur premier tapis rouge en tant que couple, a appris leur mariage (supposé) en catimini, a accueilli avec enthousiasme la nouvelle de la grossesse de madame, s'est enthousiasmé de connaître le sexe de l'enfant... Et désormais, c'est la date de la naissance à venir de leur enfant que Joshua Jackson (41 ans) et Jodie Turner-Smith (33 ans) partagent ! Pour des amoureux d'un naturel réservé, on peut dire qu'ils gâtent leurs admirateurs.

Quelques jours seulement après que sa chérie a vendu la mèche et révélé qu'elle était enceinte d'une petite fille en parlant d'"elle" dans une vidéo publiée en story Instagram (bébé y "dansait" dans le ventre de maman), l'inoubliable Pacey de la série Dawson a continué à partager leur bonheur en divulguant la date de l'accouchement lors d'une interview accordée à Access, émission de la chaîne américaine NBC. "C'est prévu pour dans 19 jours, alors je suis un peu à la bourre pour la couvade", a-t-il déclaré jeudi 12 mars 2020 en évoquant l'imminence du terme et les tentations gourmandes qui vont parfois de pair avec la grossesse. Jodie Turner-Smith ne semble pas non plus avoir été très concernée par ces fringales particulières : "En réalité, ça n'a duré que deux jours et ça s'est résumé à un milkshake Oreo", a ainsi dit Joshua à propos de sa belle.

En couple depuis octobre 2018, Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson, qui fut auparavant le compagnon de Diane Kruger pendant dix ans, se préparent donc à devenir parents autour du 31 mars, si l'agenda communiqué par l'acteur s'avère exact. Et s'ils se montrent particulièrement complices lors de leurs rares apparitions ensemble en contexte officiel, ils aiment cultiver, à la ville, la discrétion. Ainsi Jodie a-t-elle publié en ce week-end des 14 et 15 mars une story assez hilarante, zoomant sur sa mine décomposée avec le commentaire : "Voilà comment je me sans quand je me fais photographier par un paparazzi après avoir roulé hors du lit pour aller à un brunch sympa."

Révélée au grand public dans le rôle-titre de Queen & Slim, l'actrice britannique vue auparavant dans les séries The Last Ship (l'histoire d'un groupe de survivants alors qu'une pandémie a décimé 80% de la population mondiale) et Nightflyers (annulée après une saison) est attendue prochainement dans deux films au cinéma : After Yang, un drame de science-fiction dont elle tiendra le premier rôle en compagnie de Colin Farrell, et Whitout Remorse, un thriller avec Michael B. Jordan. Joshua Jackson, quant à lui, doit revenir incessamment au petit écran avec la série Little Fires Everywhere, dans laquelle il sera associé à Reese Witherspoon.