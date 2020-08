Joe Dassin : 40 ans après sa mort, que deviennent ses fils ?

A toi, Et si tu n'existais pas, Les Champs-Elysées... Joe Dassin a laissé son emprunte dans le paysage musical français avec des tubes incontournables et indémodables. Quarante ans après sa mort, ce patrimoine musical vit encore et ses deux enfants veillent au grain. Ses fils sont eux aussi dans la musique.

Le journal Le Parisien est allé à la rencontre de Julien et Jonathan, les fils que Joe Dassin avaient eu avec sa regrettée épouse Christine Delvaux. A 40 ans, Julien est comédien et chanteur après avoir fait des études de de commerce. "Il a fait ses premiers pas en 2010 au Théâtre Daunou à Paris, en donnant la réplique à Franck de Lapersonne et Sonia Dubois dans La Parenthèse. Il a sorti en 2012 Monsieur Montand, album de reprises du géant du music-hall, avec la chanteuse Florence Coste", nous apprend le journal. Il aime parcourir le monde, pour son plaisir ou son métier. Ainsi, il a notamment présenté un spectacle intitulé 100 % Dassin et s'est produit en Russie et plus généralement dans les pays de l'Est. Il défend régulièrement le catalogue de son père en concert. Il est aussi impliqué avec son frère "dans la gestion de l'image, de la mémoire et de la musique" de Joe Dassin.

De son côté, Jonathan est aujourd'hui âgé de 42 ans et a lui aussi de faire chanteur. Ce papa de deux enfants, assume lui aussi pleinement son héritage familial. "Cette année, c'est la première fois de ma vie que je vais rendre hommage à Joe Dassin sur un disque", a-t-il confié. En effet, le fils du chanteur va proposer un disque à l'automne. "Formé à la trompette et au chant à Tahiti, il enregistre actuellement en Allemagne son deuxième album et prépare une tournée en 2021", précise le journal.