Joe Dassin : Son fils Jonathan perpétue une curieuse tradition familiale avec ses enfants !

La musique coule dans ses veines. Jonathan Dassin sortira prochainement son deuxième album. Il a également travaillé, durant une bonne partie de l'année 2020, sur un joli opus consacré à son père, intitulé À toi. Le 23 octobre dernier, il a donc rendu hommage à l'homme, à l'artiste, en demandant à de nombreux confrères d'unir leurs voix pour reprendre son répertoire légendaire. Patrick Fiori, Axelle Red, Camélia Jordana, Ycare, Jérémy Frérot, Madame Monsieur ont entre autres accepté de jouer le jeu. Mais cette ode nostalgique, aussi superbe soit-elle, n'est pas le seul clin d'oeil qu'a reçu Joe Dassin, lui qui a rejoint l'Éternel en 1980.

Nous avons perpétué la tradition familiale

Les deux fils de Joe Dassin, Jonathan et Julien, ont effectivement fait en sorte de respecter une petite coutume instaurée par papa... en devenant, eux-même, pères. "J'ai deux enfants, explique l'aîné à France Dimanche. Jana, 11 ans et Jalil, 5 ans. Comme vous pouvez le voir, nous avons perpétué la tradition familiale des prénoms commençant par la lettre J ! Depuis qu'ils sont tout petits, ils savent qui est leur grand-père et je suis très touché lorsqu'ils m'en parlent. De temps en temps, ils aiment bien écouter ses chansons ou le regarder lorsqu'une vieille émission repasse à la télé. Ils me font rire, car ils reconnaissent sa voix immédiatement. Mais je ne vous cache pas que lorsque je suis devenu papa, j'ai été envahi par ce sentiment très fort qui m'a fait me dire que je voulais être là pour eux le plus longtemps possible. Je veux les voir grandir, connaître mes petits-enfants."

Nous nous devions d'honorer ce patronyme

Il aurait rêvé d'un grand-père pour ses enfants. Hélas Jonathan Dassin a dû dire adieu à Joe alors qu'il n'avait que 2 ans. En vacances à Tahiti en famille pour une quinzaine de jours, le chanteur avait succombé à un infarctus du myocarde, laissant derrière lui deux garçons en pleurs. Mais c'est avec fierté qu'en 2021, chacun d'eux porte ce nom si célèbre : "Je dirais qu'il m'a bien plus porté que pesé, précise Jonathan. Mais même s'il a pu nous ouvrir quelques portes, il n'a jamais été un laissez-passer ou un passe-droit. Derrière, il fallait être à la hauteur, et peut-être plus encore parce que nous étions ses fils. Nous nous devions d'honorer ce patronyme qui est celui de mon père et aussi de mon grand-père." On dirait bien qu'ils sont sur la bonne voie...

