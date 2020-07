Joe Mantegna (Esprits criminels) papa fier : sa fille Gia prend la relève

Après douze ans passés à incarner le personnage de David Rossi, Joe Mantegna a fait ses adieux à Esprits criminels en 2019. Heureusement, le comédien de 72 ans peut être heureux de constater que la relève est assurée grâce à l'une de ses filles.

En effet, marié depuis quarante-cinq ans avec Arlene Vrhel, rencontrée au lycée, il a avec elle deux filles : Mia, 33 ans, atteinte d'autisme et Gia, 30 ans. Cette dernière a incontestablement hérité de la passion de son père pour la comédie puisqu'elle aussi poursuit une carrière d'actrice, et ce depuis un très jeune âge. En effet, Gia a fait ses débuts devant les caméras à l'âge de 13 ans dans le film Uncle Nino, sorti en 2003, dans lequel elle donne la réplique pour la première fois à son père.

Plus tard, c'est seule qu'elle fera ses preuves, rejoignant les castings des films Unaccompanied Minors ou encore The Neighbor, pour lequel elle a rencontré Michèle Laroque qui tient le rôle principal. Gia Mantegna se dirigera par la suite vers le petit écran et fera une apparition en 2008 dans un épisode de la troisième saison d'Esprits criminels, où elle retrouvera Joe Mantegna. Elle y incarne alors une adolescente, Lindsey Vaughn, enlevée et témoin de la mort de sa meilleure amie. Un rôle qu'elle retrouvera neuf ans plus tard, en 2017, à l'occasion des trois derniers épisodes de la douzième saison de la fiction policière. En outre, Gia a fait des apparitions régulières dans la série qui a révélé l'actrice Shailene Woodley, The Secret Life of the American Teenager.

Depuis 2017, elle porte la web-série comique Life After First Failure qui raconte le parcours d'une jeune femme expulsée de l'université d'Harvard et contrainte de retourner vivre chez ses parents. De plus en plus sollicitée, elle retourne vers le cinéma. Elle est à l'affiche en 2020 de All for Nikki, repoussé un temps en raison de l'épidémie de coronavirus, mais désormais disponible sur toutes les plateformes dédiées à sa diffusion. Le 8 mai dernier, son célèbre paternel n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer toute sa fierté à travers un tendre post Instagram où il partageait la bande-annonce du film. "C'est ma fille !", s'est-il vanté en légende. À 30 ans, Gia Mantegna a donc une jolie carrière à son actif et ce n'est pas près de s'arrêter...