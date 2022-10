JoeyStarr bientôt marié ? Une curieuse annonce sème le trouble

Grosse annonce du côté de JoeyStarr en cette veille de week-end. Non, le chanteur ne s'apprête pas à sortir un nouvel album et n'a pas annoncé son grand retour sur le devant de la scène au côté de Kool Shen, mais l'information vaut le détour. Didier Morville, de son vrai nom, est un homme amoureux ! C'est ce qu'il a fait savoir à ses abonnés sur son compte Instagram ce vendredi 14 octobre en dévoilant des clichés de lui très proche d'une jeune chanteuse répondant au nom de Jade Kohler. Gestes tendres et regards langoureux, l'amour entre les deux ne fait aucun doute et ça s'annonce même sérieux puisque d'après les tourtereaux, un mariage est en approche.

"Elle m'a dit oui", a écrit JoeyStarr sur l'un des clichés du couple en story Instagram (voir diaporama.) La jeune femme a elle aussi partagé sur les réseaux plusieurs messages de félicitations de ses proches confirmant la nouvelle : "J'en profite pour lui souhaiter tous mes voeux pour ses fiançailles avec JoeyStarr", "Tous mes voeux de bonheur à ces deux tourtereaux qui se sont fiancés." Reste à savoir si l'information s'avère vraie ou si elle n'est que le fruit d'un coup de pub très bien joué.