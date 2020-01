JoeyStarr en uniforme : Photo dossier du temps de son service militaire

JoeyStarr n'est pas avare sur Instagram. Pour le plus grand bonheur de ses 398 000 abonnés, le rappeur ne se prive jamais de partager des clichés de ses fils, de ses concerts avec Kool Shen et des photos de sa jeunesse.

Le 9 janvier 2020, il a donc posté une photo de sa prime jeunesse. En 1985, alors âgé de 22 ans, le jeune Didier Morville a dû, comme tous les hommes français à l'époque, faire son service national. On le voit en uniforme, béret vissé sur la tête, un grand sourire plaqué sur son visage. "En 85, je faisais déjà le con, mais j'étais en uniforme...", peut-on lire sous le cliché. D'après les hashtags, JoeyStarr était à Saint-Wendel, en Allemagne.

En ce début 2020, JoeyStarr est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Historiquement protestataire, il poste beaucoup de contenus en rapport avec les récentes grèves qui secouent et divisent la France. Notamment les nombreuses images de violences policières, en corrélation directe avec son titre Qu'est-ce qu'on attend, issu de l'album Paris sous les bombes du groupe NTM, en 1995.

Pour autant, il a débuté son année en famille avec ses deux fils aînés, Khalil et Matisse, respectivement 11 ans et 13 ans, à Londres. Un peu de repos avant de monter sur les planches, le 15 janvier (et jusqu'au 1er mars) 2020. Il sera à l'affiche d'Elephant Man, avec son ex Béatrice Dalle, au théâtre Lucernaire. Récemment, France Ô a diffusé JoeyStarr, grandeur nature, un documentaire intimiste sur la vie, la jeunesse et l'immense carrière de JoeyStarr dans lequel il revient notamment sur sa vie familiale difficile et compliquée.