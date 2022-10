JoeyStarr fiancé à une sublime chanteuse ? Les coulisses de leur histoire révélées

Une bombe a été lâchée ce vendredi 14 octobre. Pas vraiment branché mariage, JoeyStarr annonçait pourtant ses fiançailles avec une jeune femme originaire de Narbonne, Jade Kohler, sur lnstagram. "Elle a dit oui", écrivait-il sur un cliché du couple, très proche. Le timing laisse néanmoins perplexe. Si certains veulent croire que JoeyStarr a décidé de se ranger, la sortie prochaine du premier clip pro de la chanteuse, Dernière cigarette, dans lequel elle joue l'amoureuse du rappeur, prête à confusion et sème le doute quant à la véracité des faits.

Si les plus sceptiques n'ont pas encore obtenu de réponses à leurs nombreuses questions, Jade Kohler en a en tout cas dit plus sur les circonstances de sa rencontre avec JoeyStarr auprès des journalistes de L'indépendant. Tout a commencé sur la Toile mais pas sur une application de rencontre : "Avec Joey Starr, c'est une histoire d'amitié qui s'est nouée sur les réseaux sociaux. Il a commencé à me suivre en ligne, nous avons échangé sur la musique et pas mal d'autres choses. Et nous sommes devenus proches au fil du temps."