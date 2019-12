JoeyStarr montre par erreur son pénis sur Instagram et assume sa bourde

Actuellement aux Émirats Arabes Unis avec son ami Cut Killer, JoeyStarr a participé à une soirée dans la boîte de nuit Base Dubaï le 27 décembre 2019. Tout juste remis de la fête, il a tenu à faire partager la vue de son incroyable chambre d'hôtel à ses fans via son compte Instagram. Sûrement encore un peu patraque de la veille, il a filmé l'incroyable paysage de la ville sans se rendre compte que son pénis était visible dans le reflet de la fenêtre. Rien à dire, les fenêtres sont décidément bien astiquées à Dubaï ! Du coup le 28 décembre 2019, le rappeur de 52 ans a dévoilé toute son anatomie à ses followers, surpris de découvrir le Jaguar Gordon s'exhiber ainsi totalement nu et sans la moindre gêne.

Laisse pas traîner ton... Pénis !

Fidèle à lui-même, l'acolyte de Kool Shen n'a pas hésité à remettre à leur place tous se détracteurs l'accusant de vouloir faire le buzz. En story, il leur répond :"C'est les mêmes qui pensent que tu agis pour le buzz quoique tu fasses et qui sont en fait capables de tout pour rien... Big up à toutes les couilles molles qui se sentent obligées de m'expliquer ce qu'il faut que je fasse ou pas surtout quand c'est fait par inadvertance".

L'ex de Karine Le Marchand et Béatrice Dalle a même pris la situation avec humour en postant quelques storys d'abonnés s'étant amusés de la situation. Sur la première on découvre l'éléphant Babar qui dissimule habilement ses parties intimes. Il est écrit :"Le philosophe de proximité que l'on nomme JoeyStarr m'a dit : 'Par temps clair, on voit encore plus loin'. À méditer". Enfin, l'interprète de Ma Benz n'oublie pas les bonnes habitudes et partage un détournement de sa photo nu qui indique les "conseils pour se protéger du soleil".