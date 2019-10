JoeyStarr victime de nausées à Rouen : "Je ne suis ni enceinte ni drogué"

Masque chirurgical sur le visage, JoeyStarr a inquiété ses fans. Samedi 28 septembre 2019, il jouait Elephant Man avec sa partenaire, Béatrice Dalle, dans un théâtre de Mont-Saint-Aignan. Trois jours plus tôt, à quelques kilomètres de là, s'était déclaré le violent incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, qui fabrique des produits toxiques (additifs), classée Seveso à haut niveau. Après le passage d'un nuage noir, l'air de la ville et de ses environs est pollué par des suies noires.

S'emparant de sa story Instagram, JoeyStarr a expliqué qu'il était victime de nausées depuis son arrivée à Rouen, affirmant qu'une "odeur d'essence [était] montée dans le théâtre". "Ça fait deux jours que j'ai des nausées et je ne suis ni enceinte ni drogué, je suis juste à Rouen ! Rappelez-vous aussi qu'à Tchernobyl, tout allait bien ! Big up aux gens de Rouen en espérant qu'on va survivre à tout ça. Moi je me casse à Paris retrouver le bon air parisien", a déclaré le rappeur de 51 ans sur le réseau social, masque chirurgical cachant sa bouche et son nez.

Ces odeurs désagréables ont également dérangé, voire inquiété les riverains, malgré des autorités qui se veulent rassurantes. Certains portaient le même masque que JoeyStarr pendant les jours qui ont suivi le sinistre. Malgré l'accumulation des preuves d'une possible toxicité (eau du robinet trouble, résidus de suie, odeurs...), le gouvernement prône la "transparence", martelant que l'incendie de cette usine n'a rien de toxique. Édouard Philippe s'est d'ailleurs rendu sur place lundi 30 septembre, affichant sa "volonté extrêmement ferme" de "dire tout ce que nous savons s'agissant des conséquences"."Les odeurs que nous sentons (...) sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais elles ne sont pas nocives", a-t-il martelé.