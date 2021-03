John Crichton-Stuart : Mort du marquis de Bute, ami du prince Charles et ex-pilote automobile

Le pilote Johnny Dumfries, né sous le nom de John Crichton-Stuart, est mort à 62 ans, a annoncé sa famille. Il était le 7e marquis de Bute, une petite île écossaise de 6 000 habitants où se trouve le château de sa famille. Il avait récemment fait polémique en raison d'un voyage en pleine pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, la famille du défunt a décrit "un mari dévoué, un père, un frère, un oncle, un fils et un grand-père aimé de tous." Ses proches ajoutent : "L'esprit et l'énergie indomptables que Johnny avait apporté à sa vie manqueront grandement ainsi que son immense chaleur et l'amour avec lequel il entourait sa famille. Son coeur était fermement attaché à ses racines de l'île de Bute, où il passait le plus de son temps." C'est sur ce territoire que le marquis s'occupait notamment de la Mount Stuart House, domaine familial. Auparavant, il avait vendu Dumfries House, un autre bien hérité de ses ancêtres. "Le prince Charles était un ami du marquis, qui l'a notamment aidé lors de la vente de la Dumfries House, dirigeant le consortium qui permit la vente du bien à l'Écosse pour 45 millions de livres", précise le site Histoires royales.

John Crichton-Stuart s'était surtout illustré comme pilote automobile, prenant le nom d'emprunt Johnny Dumfries pour cacher son appartenance à l'aristocratie. Il avait remporté le championnat britannique de Formule 3 en 1984 puis avait fait des essais pour Ferrari en 1985. Il avait ensuite rejoint l'écurie Lotus de F1 comme coéquipier du jeune Brésilien Ayrton Senna. Il avait quitté Lotus au bout d'une saison 1986 où il n'avait atteint que six fois l'arrivée d'un Grand Prix. Dumfries s'était alors tourné vers l'endurance et avait remporté les prestigieuses 24 Heures du Mans dans une Jaguar, en 1988, associé à Andy Wallace et au Néerlandais Jan Lammers.

Côté vie privée, John Crichton-Stuart avait épousé Carolyn Waddell en 1984. Ils avaient eu trois enfants : Caroline, Cathleen et John Bryson, lequel récupère son titre et devient 8e marquis de Bute. Après son divorce, en 1993, il retrouvera l'amour et se remariera à Serena Solitaire Wendell, en 1999. Avec celle-ci, il a eu une fille prénommée Lola. "Le marquis et sa fille Lola avaient enfreint les règles du confinement pendant la pandémie de coronavirus, en voyageant jusqu'à Bute", rappelle Histoires royales, soulignant qu'une polémique avait alors éclaté au Royaume-Uni.

Le défunt était aussi connu pour être un des hommes les plus riches du pays avec une fortune estimée à environ 140 millions d'euros.