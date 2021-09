John Fitzgerald Kennedy accusé d'être un Harvey Weinstein bis par une ancienne maîtresse

C'est l'un des personnages les plus célèbres du 20ème siècle aux États-Unis, mais également dans le monde. John Fitzgerald Kennedy est connu de tous pour son action politique, mais également pour sa mort, le 22 novembre 1963, à Dallas après avoir reçu une balle alors qu'il était en voiture avec sa femme, Jackie. Un évènement qui a profondément marqué les américains et a élevé JFK au rang de mythe pour toute une nation. L'image de l'ancien président démocrate reste encore aujourd'hui très bonne, mais cela pourrait bien changer...

Diana de Vegh, qui se présente comme une ancienne maîtresse de celui à qui l'on a prêté de nombreuses relations extra-conjugales, notamment avec Marylin Monroe, a donné une interview au site Air Mail et elle n'est pas tendre avec JFK. Selon la femme aujourd'hui âgée de 83 ans, elle aurait entretenue une relation avec l'ancien président alors qu'elle était étudiante, en 1958. Une aventure de 4 ans avec celui qui était alors sénateur du Massachusetts et qu'elle a rencontré à la suite d'un meeting. Diana va alors rencontrer le président à plusieurs reprises chez lui ou à l'hôtel. "Il n'y avait rien de particulièrement spécial dans la relation, (...) Il s'agissait principalement de bavardages, de bavardages vides de sa part, de sexe", révèle-t-elle dans cette interview sortie le 28 août dernier.

Les mêmes méthodes qu'Harvey Weinstein

Suite à son ascension en politique, JFK a fini par mettre de la distance avec Diana de Vegh et cette dernière estime aujourd'hui qu'elle a été en quelque sorte abusée par l'ancien président, qui a joué de sa notoriété et de son influence pour la séduire. Elle va même jusqu'à comparer le comportement de l'homme politique avec celui du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Elle estime que le comportement des deux hommes est similaire et qu'ils ont profité de leur position pour abuser de nombreuses femmes.

Une interview étonnante et qui risque de faire du bruit et d'écorner la réputation de John Fitzgerald Kennedy.