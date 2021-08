John Kelly : Mort de la star de Tik Tok à 45 ans

Très apprécié sur Tik Tok, John Kelly était connu pour ses nombreuses vidéos, victime des pranks de son beau-fils Tex. Tous deux formaient un duo à la fois drôle et attachant que les 2,7 millions d'internautes appréciaient. Malheureusement, le père de famille s'est éteint le dimanche 8 août 2021, une mort inattendue.

Le décès de l'homme de 45 ans a été annoncé par son beau-fils Tex, qu'il considérait comme son propre fils. Leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois lorsque Tex 4 ans et que John Kelly était tombé amoureux de sa maman. Le jeune homme n'a pas manqué de rappeler les nombreuses qualités de celui qu'il appelait papa. "La mort de mon père a été une véritable surprise pour nous tous et une chose que l'on ne risque pas d'oublier de sitôt", a écrit son fils sur GofundMe (une plateforme de cagnotte en ligne). Et de poursuivre : "John Kelly a eu une superbe vie, remplie d'amour et de dur labeur. Il n'était jamais négatif et comme beaucoup d'entre vous l'ont vécu personnellement avec lui, il a toujours été quelqu'un avec qui vous vouliez être parce qu'il vous faisait vous sentir spécial et aimé." De tendres mots qui soulèvent malgré tout un mystère autour des causes de la mort de son père. Sur la Toile, comme sur les réseaux sociaux, Tex a seulement indiqué que sa mort a été une "surprise" pour l'ensemble de la famille.

Lors d'un entretien accordé au magazine américain People, mardi 10 août, Tex s'est ensuite épanché sur le décès de son père. "Il n'y a jamais eu un moment négatif avec lui, ou une conversation qui ne se finissait pas par 'Je t'aime'. Papa avait 45 ans quand il est mort, mais laissez-moi vous dire que cet homme a vécu sans regrets et a fait en sorte de profiter de chaque jour", a-t-il expliqué. Et de conclure : "Papa sera toujours souvenu pour sa bienveillance et son intérêt pour les gens. Il vous donnerait son dernier dollar et les vêtements qu'il avait sur lui, s'il savait que vous en avez besoin."