Mort de Timothy Hall, 18 ans : la star de Tik Tok écrasée par une voiture

Triste nouvelle sur la planète Tik Tok. Après le suicide de la fermière Caitlyn Loane et celui de la culturiste mexicaine Odalis Santos Mena, c'est désormais celui de Timothy Hall - plus connu sous le nom de Timbo the Redneck - que les internautes ont récemment déploré. Une mort tragique annoncée par sa mère Tassie, samedi 1er août 2021, en story sur son compte Instagram.

Dans cette même story, la mère de famille s'est d'abord présentée puis a annoncé publiquement les causes de la mort de son fils. "Il ne fera plus de vidéos, du tout. Mon fils est mort lors d'un accident de voiture hier, avait-elle expliqué, j'aimerais remercier tout le monde pour les fans qu'il avait. Il adorait Tik Tok et croyait en tous ses fans et tous ceux qui le soutenaient. Cela représentait vraiment beaucoup à ses yeux." Ayant des revenus modestes, sa mère a également partagé avec ses fans un lien vers une cagnotte GoFundme afin de réunir l'argent nécessaire pour les funérailles de son enfant de seulement 18 ans. Une annonce qui a beaucoup ému les fans du jeune homme et qui a permis à Tassie de pouvoir réunir près de 9,447 dollars avant qu'elle ne mette fin aux donations.