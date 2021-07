Odalis Santos Mena : Mort de l'influenceuse de 23 ans en pleine intervention chirurgicale

Une enquête a été ouverte

Avant le début de l'opération, alors qu'Odalis Santos Mena commençait à être sous anesthésie, cette dernière a mal réagi aux produits anesthésiants et a fait un arrêt cardiaque. Après de multiples tentatives de réanimation, les médecins n'ont pas réussi à la faire revenir. Une enquête a donc été ouverte pour négligence. Mais alors que les médias rapportent que l'opération a été réalisée par des "non-professionnels", certaines pistes tendent à faire penser que la jeune influenceuse fitness a également fait preuve de négligence. Les médecins pensent que la cause de son décès est due à la prise d'une combinaison d'anesthésiques et de stéroïdes.

En effet, pour les membres de la clinique SkinPiel, la mort de la jeune femme peut être expliquée par le mélange des produits anesthésiants et des stéroïdes présents dans son organisme. À ce jour, SkinPiel affirme à ce titre n'avoir jamais été mis au courant que de tels produits étaient consommés par la jeune femme. L'enquête permettra d'en apprendre davantage dans les jours à venir.